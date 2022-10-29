"كشف جوازات مصرية".. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 30 أكتوبر 2022

نشرت وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 30 أكتوبر 2022.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي، إن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة العاشرة، والمتأخرون من الكشف رقم (2022/35)، للاطلاع على البيان اضغط هنـــــــــــــــــا.

وأضافت، أن السفر سيكون أيضا للحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/42)، للاطلاع على الكشف اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

ونوهت للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت الداخلية إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما نوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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