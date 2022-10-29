"السيسي" يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، برابطة رجال الأعمال القطريين.

وذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المصري اجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى.

جاء ذلك على تزامنا مع بدء فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، اليوم السبت.

ويحضر الرئيس المصري فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ويشمل المعرض عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

يذكر أنه، في سبتمبر/أيلول الماضي، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، توقيع عدة مذكرات تفاهم في مختلف المجالات أبرزها مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومجال الموانئ.