صحيفة عبرية: وسط هذه الفوضى قد نتوجه لانتخابات سادسة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أنه مع اقتراب الانتخابات في كيان الاحتلال، لا تزال التحالفات غير واضحة، ويعتري الكيان مستوى عالٍ من الفوضى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: "سنعود إلى نقطة البداية لحملة الانتخابات الأولى، ومرة أخرى، لا يوجد حسم".

وأضافت الصحيفة:" أن أياً من الأطراف لن ينجح في تشكيل الحكومة، في ظل الفوضى السياسية المتبقية، فإن الانتخابات السادسة تصبح هي الإمكانية الأكثر واقعية".

ويُشار إلى أنه لم ينجح بعد أي من الأطراف الصهيونية في حسم الأكثرية للفوز في الانتخابات التي تجرى في كيان الاحتلال للمرة الخامسة منذ عام 2019.