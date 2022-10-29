بنزيما يوجه ضربة جديدة لريال مدريد!

خاض ريال مدريد تمرينه الأخير، صباح اليوم السبت، استعدادا لمواجهة جيرونا بملعب سانتياجو برنابيو، غدا الأحد، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ويُشار إلى أنه لم يشارك المهاجم الفرنسي بنزيما سوى في جزء من المران مع باقي زملائه اليوم، وما زال يواصل تعافيه من الإصابة التي حرمته بالفعل من اللعب أمام إشبيلية في الدوري الإسباني ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن غياب بنزيما سيتواصل للمباراة الثالثة على التوالي، في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإجهاد العضلي.

من جانبه، تدرب فالفيردي داخل المنشآت وأيضا على العشب، ولكن بمفرده في الحالتين، وسيعتمد لحاقه بمباراة الجولة الثانية عشر من الليجا على الحالة التي سيظهر بها في المران القادم غدا.

وبدوره، تدرب الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لم يسافر إلى لايبزيج يوم الثلاثاء الماضي، مع باقي زملائه، حاله حال داني سيبايوس وماريانو دياز، اللذين قد يعودا لقائمة المدرب كارلو أنشيلوتي لمواجهة جيرونا التي ستقام على ملبع سانتياجو بيرنابيو.

لكن الشكوك تحوم أيضا حول قدرة البرازيلي رودريجو على اللحاق بالمباراة، بعدما تدرب داخل المنشآت دون مشاركة زملائه في المران.

جدير ذكره أنه يدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة.