الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله

أجبرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، مواطناً على هدم جزء من منزله في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد المواطن عزام أبو عصب في تصريح صحفي، بأن سلطات الاحتلال أجبرته على هدم جزء من منزله الذي يعيش فيه عشرة أفراد، في شارع صلاح الدين؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح أبو عصب، أن سلطات الاحتلال كانت قد أمهلته عشرة أيام، لهدم هذا الجزء من المنزل، ولا يتحمل غرامات باهظة تقدر بنحو 30 ألف شيكل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت يوم أمس المواطن إياد الإمام على هدم جزء من منزله الذي تبلغ مساحته 130 متراً، ويعيش فيه ثمانية أفراد، في حي الطور شرق القدس المحتلة.

وعادة يضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواكل.

ووفق التقرير النصف سنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت قوات الاحتلال حوالي 300 منزل في الضفة الغربية، بما فيها القدس.