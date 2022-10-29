معلق مباراة برشلونة اليوم.. التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة اليوم، لاعبو نادي برشلونة سيؤدون اليوم وفق التوقعات بشكل جيد في مباراة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، لاسيما بعد الفضل الأوروبي وتعدم تأهل البرشا للدور المقبل لبطولة دوري أبطال أوروبا للعام الجاري، وهو ما يعني أن الدوري الإسباني هو فرصتهم الوحيدة لنيل لقب كبير هذا الموسم، خلاف عن بطولة الدوري الأوروبي إذ ما اجتاز أبناء المدير الفني تشافي هيرنانديز الخصوم الأقوياء في المسابقة، مثل يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ورما الإيطالي، وغيرهم من الفرق القوية، لذلك تبقى الليغا هي تركيز اللاعبين كونهم ينافسون ريال مدريد وحده على حصد اللقب للعام 2022-2023، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة بتوقيت السعودية والقدس، من مساء اليوم الموافق 29 أكتوبر 2022، في مباراة ملحمية بين الفريقين.

من هو معلق مباراة برشلونة اليوم في الدوري الاسباني

مباراة برشلونة وفالنسيا التي تأتي في إطار الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023، ويبحث أنصار الفريق الكتالوني عن، معلق مباراة برشلونة اليوم.. التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة اليوم، إذ تأتي تلك المباراة وكل أعين لاعبو البرشا شاخصة نحو الفوز، فقط الفوز، حتى يتمكنوا من مواصلة اللحاق بالغريم التقليدي ريال مدريد، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو معلق مباراة برشلونة اليوم في الدوري الاسباني، حيث من المقرر أن يعلق على المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.





القناة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

يبحث عشاق كرة القدم عن، القناة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم، حيث من المقرر أن تلعب المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت الشتوي، إذ يحرص عشاق كرة القدم مشاهدة المباراة عبر بث مباشر من المواقع الرياضية المختصة، ومنهم من يرغب بمشاهدة المباراة عبر القنوات الرسمية الناقلة للمباراة، حيث يمكن مشاهدة ومتابعة أحداث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1، وسيكون معلق مباراة برشلونة وفالنسيا هو المعلق عصام الشوالي.

dembouz ready to take off! 🛫👍 pic.twitter.com/wtxZsh7g2o — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2022

التشكيل المتوقع مباراة برشلونة اليوم

عشاق كرة القدم يبحثون عن، التشكيل المتوقع مباراة برشلونة اليوم، حيث يحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وفاز برشلونة في الجولة الماضية على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة، بينما خسر فالنسيا أمام مايوركا بهدفين مقابل هدف، نرفق لكم التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة أمام نظيره فالنسيا اليوم، ففي حراسة المرمى: تير شتيج، خط الدفاع: بيليرين، كوندي، إريك جارسيا، بالدي، خط الوسط: جافي، دي يونج، بيدري، خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ليفاندوفسكي، فاتي، وبذلك نكون وضعنا بين أيديكم، معلق مباراة برشلونة اليوم.. التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة اليوم، والقنوات الناقلة للمباراة.