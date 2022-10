معلق مباراة برشلونة اليوم.. التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة اليوم، لاعبو نادي برشلونة سيؤدون اليوم وفق التوقعات بشكل جيد في مباراة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، لاسيما بعد الفضل الأوروبي وتعدم تأهل البرشا للدور المقبل لبطولة دوري أبطال أوروبا للعام الجاري، وهو ما يعني أن الدوري الإسباني هو فرصتهم الوحيدة لنيل لقب كبير هذا الموسم، خلاف عن بطولة الدوري الأوروبي إذ ما اجتاز أبناء المدير الفني تشافي هيرنانديز الخصوم الأقوياء في المسابقة، مثل يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ورما الإيطالي، وغيرهم من الفرق القوية، لذلك تبقى الليغا هي تركيز اللاعبين كونهم ينافسون ريال مدريد وحده على حصد اللقب للعام 2022-2023، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة بتوقيت السعودية والقدس، من مساء اليوم الموافق 29 أكتوبر 2022، في مباراة ملحمية بين الفريقين.

مباراة برشلونة وفالنسيا التي تأتي في إطار الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023، ويبحث أنصار الفريق الكتالوني عن، معلق مباراة برشلونة اليوم.. التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة اليوم، إذ تأتي تلك المباراة وكل أعين لاعبو البرشا شاخصة نحو الفوز، فقط الفوز، حتى يتمكنوا من مواصلة اللحاق بالغريم التقليدي ريال مدريد، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو معلق مباراة برشلونة اليوم في الدوري الاسباني، حيث من المقرر أن يعلق على المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

Oh no, Ronnie, no you didn— 😲#ValenciaBarça pic.twitter.com/Z5svDKoyEy