أصحاب هذه البطاقات الرقم القومي بالتوجه الى أقرب سجل مدني في مصر

حذرت وزارة الداخلية المصرية أصحاب هذه البطاقات ، الرقم القومي بالتوجه الى أقرب سجل مدني ”فيها حبس وغرامة كبيرة”

تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات الشخصية وليس كما يعتقد البعض أنها مجرد تحقيق الشخصية فما لا تعرفوه أنه يتم التعامل بها في كل استخراج كل شيء تقريبا من المؤسسات الحكومية المختلفة سواء رخصة سيارة أو جواز سفر إلى ما لا نهاية ولكن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لديهم استهتار بخصوص تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي لهذا أصدرت وزارة الداخلية بيان عاجل بمجموعة من الغرامات نتعرف عليها خلال السطور القادمة.

غرامات بطاقة الرقم القومي

تم صدور عدد 5 غرامات على أصحاب بطاقات الرقم القومي يتم دفعها عند التأخر عن استخراج وتجديد البطاقة وهم كالتالي:

غرامة مالية قدرها 100 جنيه تدفع عند التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة عند إتمام 15 عام.

غرامة مالية قدرها 100 جنيه تدفع في الحال عند التعامل ببطاقة منتهية داخل أي مؤسسة حكومية أو رسمية.

غرامة مالية 50 جنيه تدفع عند التأخر عن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي فيما يخص العنوان والحالة الاجتماعية وغيرها.

غرامة مالية 50 جنيه تدفع عند التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة شهر.

غرامة مالية 50 جنيه تدفع عند التأخر عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي خلال 15 يوم من تاريخ محضر الفقد.

أشخاص رفع عنهم غرامات بطاقة الرقم القومي

ليست كل الغرامات السابقة تطبق على المواطنين بل أن هناك حالات خاصة لا تخضع لهما وهم على النحو التالي:

كبار السن

ذوي الهمم

المرضى والغير قادرين على الذهاب للسجل المدني مع إرفاق تقرير طبي يوضح الحالة الصحية