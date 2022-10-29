ما هي التوقعات بشأن سعر صرف الدولار في مصر غداً؟

أعرب محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، عن توقعاته لسعر صرف الدولار يوم غد الأحد في البلاد، وسط ارتفاعه القياسي أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح محمد الإتربي إن "السوق تتحرك بفعل العرض والطلب".

وأشار الإتربي إلى أن "الدولار انخفض بعد ارتفاعه بعد تحرير سعر الصرف عام 2016"، مضيفا: "في التعويم عام 2016، الدولار تجاوز سعره الصحيح، وعاد للانخفاض مرة أخرى..الدولار وصل إلى 20 جنيهاً، ووصل إلى 18 جنيهاً، وبعدين نزل 15.70 جنيهاً، وثبت عند هذا الرقم لمدة 5 سنوات".

وفي تعليقه على انتظار البعض وصول الدولار إلى 25 جنيها يوم غد الأحد، قال رئيس اتحاد بنوك مصر: "العرض والطلب هو اللي بيحرك السعر، ولكن في وجهة نظري مش هيكون "أوفر شوتينغ" (تجاوز) في سعر الدولار هذه المرة".

وأكمل: "المفروض الدولار يتحرك تدريجيا حسب العجز فيه"، مشيرا إلى أن "مصر ليست بمعزل عما يجري في العالم من أحداث".