الجهاد تهنئ الأسير فاخوري بحريته في جنين

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر سفيان فاخوري من بلدة جبع جنوب جنين، لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني.

وقدم وفد الحركة التهنئة للمحرر فاخوري بمناسبة الإفراج عنه بعد قضائه 9 أشهر في سجون الاحتلال، متمنين الإفراج العاجل عن جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وقال القيادي المحرر ماهر الأخرس خلال كلمة له، إننا نحيي المحرر فاخوري بصموده وصبره على هذا الاحتلال الظالم وتحدي جبروت السجان وهمجيته، معتبراً أن شعبنا الفلسطيني سينتصر حتماً بأمثال هؤلاء الأبطال.

ووجه الأخرس التحية لأهالي بلدة جبع التي لا تزال تقدم الشهداء والأسرى، على رأسهم الشهداء القادة زياد ملايشة وأمجد الفاخوري، مؤكداً على مواصلة درب الشهداء والأسرى، وسنبقى ثابتين حتى تحرير كل فلسطين من دنس الاحتلال الغاصب.

يذكر أن الأسير المحرر سفيان عدنان فاخوري من بلدة جبع جنوب جنين كان قد اعتقل من قوات الاحتلال بتاريخ 19-1-2022م وحكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر.