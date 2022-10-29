تاريخ استثنائي يصادف اليوم لأول مرة منذ 111 عاما

يُصادف اليوم السبت 29-10-2022 تاريخا استثنائيا، يحدث لأول مرة منذ 111 عاما.

ويُشار إلى أن التاريخ في الغالب يرتبط لكثير من الناس بالمناسبات السعيدة وتشكل التواريخ المميزة حالة استثنائية لدى البعض.

وكانت كشفت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية في تقرير لها عن أن يوم السبت الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يوافق التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) أو (4-4-44) الذي يمكن قراءته من الأمام إلى الخلف أو العكس.

وقالت الجمعية:" إنه أحد الأيام المميزة التي ينتظرها كثيرون، ويستغلها آخرون لتوثيق لحظاتهم الجميلة كحفلات الزفاف أو الخطوبة، حيث يحمل تاريخ هذا اليوم أرقاما لن تتكرر لسنوات".

وأشار التقرير إلى أن ما سيزيد هذا التاريخ تميزا أنه سوف ينتظم مع الساعة 4 صباحًا أو مساءً و4 دقائق و4 ثوان (حسب التوقيت المحلي) ليصبح بهذا الشكل: (04:04:04 - 44/4/4).