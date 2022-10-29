إدانة بعد الاعتداء على الصحفي أحمد سعيد من قبل أشخاص يعملون في الهجرة غير الشرعية

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، السبت، للتهديدات والتهجم على منزل الصحفي أحمد سعيد مساء أمس، من قبل أشخاص يعملون في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك إثر كشفه تفاصيل حول حادث غرق شباب من غزة في بحر تونس مؤخرًا.

وأكد المنتدى في بيان له، تضامنه التام معه، مطالبًا الجهات الأمنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الزميل أحمد سعيد وضمان حرية العمل الصحفي بعيدًا عن كل أشكال الترهيب من أي طرف كان.

وشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن التعرض للصحفيين على خلفية عملهم الصحفي مرفوض، لاسيما في ظل جهودهم لخدمة القضية الفلسطينية ومجتمعهم في مختلف المجالات، محذرًا من خطورة تزيين هجرة الشباب لخارج الوطن دون أهداف واضحة وسبل قانونية رسمية، داعيًا وسائل الإعلام بضرورة زيادة جرعة التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وطالب المنتدى، بضرورة تكاتف المؤسسات الرسمية والمجتمعية لحماية الشباب الفلسطيني من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وقطع الطريق على كل من يحاول التغرير بشباب الوطن عبر بذل أقصى الجهود الممكنة لمعالجة مشاكل البطالة المتشفية في المجتمع الفلسطيني، وفتح الآفاق أمام مشاريع استثمار طاقات الشباب.