أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 29-10-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، حيث يبحث عنها عدد كبير من الناس في هذه الأوقات، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث المتابعين وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ومؤخراً زادت عمليات البحث بشكل كبير عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 29-10-2022، ونرجو من المتابعين الكرام متابعة المقال للنهاية لمعرفة الأسعار.

سعر الذهب في السعودية اليوم

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم، اليوم السبت 29 -10- 2022، انخفاضاً طفيفاً خلال التعاملات الصباحية داخل أسواق المال السعودية، تناسباً مع تراجع الذهب في البورصة العالمية.





سعر كافة عيارات الذهب في السعودية اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت نحو 200.14 ريال سعودي، بما يُعادل 53.37 دولار.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت نحو 1183.46 ريال سعودي، بما يُعادل 48.92 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في السعودية نحو 175.12 ريال سعودي، بما يُعادل 46.70 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 150.10 ريال سعودي، بما يُعادل 40.03 دولار.

وبدوره سجل جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية نحو 116.75 ريال سعودي، بما يُعادل 31.13 دولار.





سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم للبيع = 6225.00 ريال سعودي، بما يُعادل 1660 دولاراً.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21) في السعودية اليوم 28 أكتوبر نحو 1681.17 ريال سعودي، بما يُعادل 448.31 دولار.