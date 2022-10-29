بالصور الجهاد بغزة تختتم بطولة الفصائل لكرة القدم

اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة مساء اليوم بطولة الفصائل لكرة القدم على شرف الذكرى السنوية ال 27 لاستشهاد الأمين المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي د. فتحي الشقاقي.

وشارك في البطولة التي أقيمت على أرض ملعب سعد صايل بمدينة غزة ثماني فرق رياضية ممثلة عن الفصائل الفلسطينية وشملت حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بالإضافة لحركة فتح وحركة الأحرار وحركة المجاهدين وألوية الناصر صلاح الدين والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، قبل أن تنتهي بتأهل فريق حركة حماس وفريق الجبهة الديمقراطية لنهائي البطولة.

وانتهت البطولة بفوز فريق حركة حماس على نظيره فريق الجبهة الديمقراطية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وخلال كلمة حركة الجهاد الإسلامي أكد الشيخ خضر حبيب القيادي في الحركة على أن هذه البطولة تأتي تكريما لروح الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي في ذكرى استشهاده والتأكيد على تجسيد الوحدة الفلسطينية في كافة المحافل بما فيها الرياضة.

وأشاد الشيخ حبيب بالدور الجهادي الكبير للدكتور المؤسس فتحي الشقاقي الذي خط بدمه طريق الجهاد والمقاومة.

بدوره توجه الدكتور أحمد الشقاقي بالشكر والعرفان باسم عائلة الشقاقي لحركة الجهاد الإسلامي التي حافظت على نهج القائد فتحي الشقاقي، كما توجه بالشكر لقيادة الحركة في إقليم غزة على تنظيم هذه البطولة الوحدوية على شرف ذكرى الدكتور أبو إبراهيم.

وأضاف الشقاقي قائلاً:" نفتخر في عائلة الشقاقي بما قدمه أبو إبراهيم إلى فلسطين وإلى الأمة مع باقي شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية".

من جانبه أكد د.سائد عايش ممثلاً عن الفصائل المشاركة أن هذه البطولة تعبر عن الوحدة الوطنية حتى في المجال الرياضي، مشيداً بهذه الخطوة من حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى المربي فتحي الشقاقي الذي جمع ما بين المقاوم والقلم وكان شعاره الوحدة الفلسطينية.

وفي نهاية البطولة كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة عائلة الدكتور فتحي الشقاقي وحكام البطولة والفريقين الفائزين بالمركز الأول والثاني.





































