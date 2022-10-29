أهداف مباراة الأهلي والزمالك 0-2 كأس السوبر المصري.. ملخص مباراة الأهلي والزمالك 2-0 نتيجة المباراة، انتهت مباراة الأهلي والزمالك التي انطلقت يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022، في مباراة نهائي كأس السوبر المصري للعام 2022، الآن الملايين من أنصار الفريقين المصريين يبحثون عن ملخص وأهداف مباراة نهاي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، لاسيما الذين لم يسعفهم الوقت أو ظروفهم لمشاهدة المباراة المهمة على صعيد الوطن العربي وليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية، خاصة أن الغريمين التقليديين يحظيان بجماهير تعد بالملايين من كل البلدان العربية والإفريقية، وهو ما يعني أنهم يشاهدون مباراة ملحمية بين الفريقين.

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انطلق 90 دقيقة من الإثارة والمتعة والتشويق بالنسبة لعشاق كرة القدم المصرية، وانتهت المباراة بتفوق الأهلي لهدفين دون رد، ويبحث أنصار كرة القدم الآن عن، أهداف مباراة الأهلي والزمالك 0-2 كأس السوبر المصري.. ملخص مباراة الأهلي والزمالك 2-0 نتيجة المباراة، خاصة الذين لم يشاهدوا دقائق المباراة عبر البث المباشر، بسبب انشغالهم أو لظروف خاصة منعتهم من ذلك، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أهداف ماتش الأهلي والزمالك كأس السوبر يوتيوب، لاسيما للذين ليس لديهم متسع من الوقت لمشاهدة إعادة دقائق المباراة كاملة.

جوووووووووول 🗣 كريم فؤاد يعزز النتيجة ويضيف الهدف الثاني pic.twitter.com/nSWxaigijl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 28, 2022

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اهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 نهائي كأس السوبر المصري، نادي الأهلي فاز بلقب كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على غريمه التقليدي وعدوه اللدود في كرة القدم نادي الزمالك المصري، إذ نجح اللاعب البرتغالي برونو سافيو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول والهدف الثاني أحرزه مدافع الاهلي كريم فؤاد في الوقت القاتل من الشوط الثاني المباراة، بينما فشل لاعبي الزمالك من تسجيل أي أهداف، وكان هناك الكثير من الاعتراضات على قرارات الحكم لاسيما من كابتن ونجم الزمالك شيكابلا، وسنرفق لكم في هذه المقالة، أهداف مباراة الأهلي والزمالك 0-2 كأس السوبر المصري.. ملخص مباراة الأهلي والزمالك 2-0 نتيجة المباراة، ليشاهد الأهداف كل ما فاتته.

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