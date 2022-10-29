احتياطي الغاز في بريطانيا يكفي لـ9 أيام

أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن احتياطي المملكة المتحدة من الغاز يكفي فقط لـ9 أيام.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلا عن شركة "بريتش غاز"، فإن المملكة لديها أدنى مستوى من مستويات تخزين الغاز في أوروبا، وسط تحذيرات من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاعا مخططا للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات إذا كان هناك نقص هذا الشتاء.

وحذر مالك شركة "بريتش غاز" من أنه تبقى أمام المملكة المتحدة 9 أيام فقط من إمدادات الغاز، حيث أعادت فتح موقع تخزين عملاق قبل الشتاء.

وقالت شركة Centrica إن المملكة المتحدة لديها أدنى مستوى من تخزين الغاز في أوروبا، مقارنة بألمانيا التي يكفيها الاحتياطي لمدة 89 يوما، وفرنسا 103 أيام وهولندا 123 يوما.

كما أعلنت الشركة، يوم الجمعة، أنها ستعيد فتح حقل الغاز الخام - منشأة تخزين تحت بحر الشمال قبالة ساحل يوركشاير - في خطوة من شأنها زيادة قدرة الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 50%.

وأضافت الشركة أنه "على الرغم من أن الموقع ليس حلا سحريا لأمن الطاقة، إلا أنه سيكون عنصرا رئيسيا في مساعدة المملكة المتحدة هذا الشتاء".

يذكر أن قانون الطوارئ لإمداد الكهرباء (ESEC) يسمح لرئيس الوزراء بإحداث انقطاع للتيار الكهربائي لحماية إمدادات الكهرباء.