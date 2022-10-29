بالفيديو هتافات وصور شهداء خلال مباراة نادي جبل المكبر وشباب الخليل

رفعت جماهير نادي جبل المكبر وشباب الخليل صوراً لشهداء فلسطين والشهيد عدي التميمي، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

وحملت جماهير المكبر، يافطات تحمل أسماء المدن الفلسطينية، كما وتم تعليق يافطة كبيرة كتب عليها "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين"، وهي جزء من الكلمات للأغنية التي انتشرت منذ يومين وغنتها سيدة فلسطينية عاجزة.

وهتفت جماهير "النسور" و"العميد" للشهيد التميمي وجماهير نابلس "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، كما ورددت شعارات للشهداء في أوقات كثيرة من اللقاء.









