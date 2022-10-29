إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9972 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10377 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9774 مواطناً و111 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، و157 من الأجانب الذين زاروا قطاع غزة مؤخرًا.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 10180 مواطناً، و137 أجنبياً، و56 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يربط بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.