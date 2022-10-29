سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 -10- 2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل دائم أسعار العملات في العديد من الدول، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في مصر اليوم السبت، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ومؤخراً زادت عمليات البحث بشكل كبير عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 -10- 2022، ونرجو من المتابعين الكرام متابعة المقال للنهاية لمعرفة الأسعار.

سعر الدولار في مصر اليوم

تخطى سعر الدولار في مصر حاجز الـ22 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، بعد تطبيق نظام سعر الصرف المرن، وسط حذر وترقب بالسوق الأيام القادمة.

وتباين سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه صباح تعاملات السبت 29 -10- 2022 في البنك المركزي المصري، واستقر في البنوك التجارية الحكومية والخاصة، وسط حذر وترقب لتعاملات بداية الأسبوع.





سعر الدولار في كافة البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات البنك المركزي الصباحية، عند نحو 22.85 جنيه للشراء، فيما تراجع إلى 22.96 للبيع، مقابل 22.99 جنيه للبيع أمس.

وظل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، صباح اليوم عند نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند حوالي 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيهًا للبيع.

وبقي أيضًا سعر الدولار اليوم بتعاملات البنك التجاري الدولي (CIB)، عند نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيهًا للبيع.





سعر الصرف المرن

ويُشار إلى أنه جاء ذلك الانخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بنسبة تجاوزت 16% عقب قرار البنك المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة 2%.

وسعر الصرف المرن، يعني أن آليات العرض والطلب هي التي تحدد قيمة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، الأمر الذي يعرف بـ"التعويم".