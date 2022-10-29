كم الساعة الأن في غزة والقدس ورام الله بالتوقيت الشتوي 2022.. كم الساعة الآن بالتوقيت الشتوي، السؤال الذي يراود معظم المواطنين في الأراضي الفلسطينية عن، كم الساعة الآن، إذ يتساءل معظم المواطنون لا سيما الموظفون والطلبة والعاملون، عن الساعة الآن بالتوقيت الشتوي الجديد، خاصة بعد أن بدأ العمل رسميا فجر اليوم بالتوقيت الشتوي وفق ما صدر عن الحكومة الفلسطينية برام الله ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، إضافة إلى أن هناك أجهزة خلوية حديث أرجعت الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، وأجهزة حديثة لم تتغير الساعة بها، وهو ما أحدث ارباك أو اختلاف على المواقيت.

الساعة الان في فلسطين غزة حسب التوقيت الشتوي

المواطنون يتساءلون الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن، كم الساعة الان في غزة والقدس ورام الله بالتوقيت الشتوي 2022.. كم الساعة الآن بالتوقيت الشتوي، لأن التوقيت تغير منذ ساعات قليلة فقط، وهو ما يحدث ارباك وخلاف بين المواطنين الذين يتساءلون عن، الساعة الان في فلسطين غزة حسب التوقيت الشتوي؛ لأن الفلسطينيين بدأوا العمل ضمن التوقيت الشتوي، بعد ارجاع عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، لكن هناك أجهزة لم ترجع الساعة لاسيما من يعمل بنظام "النطاق الإسرائيلي"، كون حكومة الاحتلال ستعمل على ارجاع الساعة فجر اليوم.

اليوم اوصلت الشغل الساعة 6:52 بالتوقيت الجديد "الشتوي"، طلع ضايل لسه ساعة للدوام.#كمين_التوقيت#فلسطين — iyad alkurdi (@iyadalkorde) October 29, 2022







الساعة الآن في غزة بالتوقيت الشتوي الجديد 2022

بعد أن لاحظ فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هناك الآلاف من المواطنين يبحثون عن التوقيت الجديد 2022 في قطاع غزة، يبحث الناس الآن عن، الساعة الآن في غزة بالتوقيت الشتوي الجديد 2022، خاصة بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي للعام الجاري 2022، وسيظل السؤال عن الساعة يراود الأهالي في قطاع غزة ليومين مقبلين على أقل تقدير، لأن ليس كل الموبايلات الخلوية أقدمت على ارجاع الساعة، ساعة إلى الوراء، وفي المجمل إن الساعة الآن الثامنة والنصف بالتوقيت الجديد الشتوي 2022.

#الحكومة_الفلسطينية تحدد فجر يوم السبت المقبل كموعد لبدء #التوقيت_الشتوي هذا العام، وتقرر مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي حتى عام 2026. pic.twitter.com/2NX1CwMUH7 — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) October 27, 2022





كم الساعة الآن في فلسطين شتوي

بدأت الأراضي الفلسطينية رسميا بدء العمل في التوقيت الشتوي للعام 2022، حيث شرعوا بالسؤال عن، كم الساعة الآن في فلسطين شتوي، و، الساعة الان في القدس، والساعة الآن في غزة شتوي، والساعة الآن في رام الله، لأن الفلسطينيين يعيشون في بقعة جغرافية لا تتغير المواقيت عن بعضها رغم الحواجز والاحتلال وغير ذلك، فريق العمل نشر، كم الساعة الان في غزة والقدس ورام الله بالتوقيت الشتوي 2022.. كم الساعة الآن بالتوقيت الشتوي، حتى يستفيد من التوقيت كل من يهتم بالأمر.