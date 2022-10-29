الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تواصل استخدام العنف القاتل ضد الفلسطينيين

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت 118 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي.

جاء ذلك على لسان متحدثة المفوضية رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي أسبوعي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.

وأشارت شامداساني إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة مقلقة في الاشتباكات والعنف ضد المدنيين في المنطقة.

ولفتت إلى أن قوات الحرب "الإسرائيلية" تواصل استخدام العنف القاتل ضد الفلسطينيين، مضيفة: "قتل هذا العام 118 فلسطينيا بينهم 26 طفلا و5 نساء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك شرق القدس".

وذكرت أن 3 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا العام الجاري على يد مستوطنين يهود.