جيش الاحتلال يخفض درجة استنفاره العالية على الحدود الشمالية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت، أن جيش الاحتلال خفض درجة استنفاره العالية على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقالت القناة الـ 13 العبرية :"إن جيش الاحتلال قرر اليوم خفض درجة استنفاره العالية على الحدود الشمالية المفروض منذ 3 أشهر عقب توقيع اتفاق الترسيم البحري".

ويُشار إلى أنه منذ زيادة التوتر بين كيان الاحتلال والمقاومة الإسلامية في لبنان منذ تموز الماضي، وفي أعقاب إطلاقها لثلاث طائرات مسيرة تجاه حقل كاريش للغاز، رفع جيش الاحتلال من درجة جهوزيته على الحدود الشمالية.

وكان كل من لبنان وكيان الاحتلال قد وقعا الخميس على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، حيث تحفظ هذه الاتفاقية حقوق لبنان في الانتفاع من موارده النفطية