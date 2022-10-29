بدء العمل بالتوقيت الشتوي بالأراضي الفلسطينية .. فكم الساعة الآن ؟

بدأت الأراضي الفلسطينية منذ صباح اليوم السبت 29/10/2022 ، العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة ، لتبدأ التساؤلات كم الساعة الآن ؟ في ظل الفوضى في اليوم الأول .

في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم السبت 29/10/2022، بدأ المواطنون بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

وكانت العديد من الجوالات غيرت توقيتها من تلقاء نفسها في تمام الساعة ال12 ، مما تسبب بحالة من الخلل في تغيير التوقيت .

وكان مجلس الوزراء، قرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29 تشرين أول/أكتوبر الجاري.