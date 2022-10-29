أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 29-10-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:26 ص
29 أكتوبر 2022
الذهب..jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 29-10-2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية خاصةً بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الليرة، ويعد الدولار من العملات الهامة التي يبحث عنها الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، ومؤخراً زادت نسبة نحث المتابعين عن الموضوع بشكل كبير جداً حتى أصبح تريندا شهيراً، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 29 -10- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقالة حتى النهاية.

انخفاض الذهب في الأردن

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم السبت 29 -10-2022، انخفاضاً ملحوظاً تزامناً مع زيادة مكاسب الأصفر بالأسواق العالمية.

الذهب.jpg
 

أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 37.96 دينار ( 53.54 دولار) مقابل 39.44 دينار (53.60 دولار)، وفق ما ذكرت منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 33.21 دينار (46.85 دولار) مقابل 33.30 دينار (46.76 دولار)، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28.47 دينار (40.15 دولار).

بينما سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 22.14 دينار (31.23 دولار).

الذهب.jpg
 

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الاردن

وبخصوص سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1,180 ألف دينار (1,665 دولارا) مقابل 1.204 ألف دينار (1770 دولارا)، أمس.

وصعد أيضا سعر الجنية الذهب اليوم في الأردن إلى 265.71 دينار (374.77 دولار) مقابل 270.54 دينار (380.94 دولار)، أمس.

متعلقات