أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 29-10-2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية خاصةً بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الليرة، ويعد الدولار من العملات الهامة التي يبحث عنها الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، ومؤخراً زادت نسبة نحث المتابعين عن الموضوع بشكل كبير جداً حتى أصبح تريندا شهيراً، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 29 -10- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقالة حتى النهاية.

انخفاض الذهب في الأردن

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم السبت 29 -10-2022، انخفاضاً ملحوظاً تزامناً مع زيادة مكاسب الأصفر بالأسواق العالمية.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 37.96 دينار ( 53.54 دولار) مقابل 39.44 دينار (53.60 دولار)، وفق ما ذكرت منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 33.21 دينار (46.85 دولار) مقابل 33.30 دينار (46.76 دولار)، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28.47 دينار (40.15 دولار).

بينما سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 22.14 دينار (31.23 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب في الاردن

وبخصوص سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1,180 ألف دينار (1,665 دولارا) مقابل 1.204 ألف دينار (1770 دولارا)، أمس.

وصعد أيضا سعر الجنية الذهب اليوم في الأردن إلى 265.71 دينار (374.77 دولار) مقابل 270.54 دينار (380.94 دولار)، أمس.