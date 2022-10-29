"القسام" تزف المجاهد شاكر إبراهيم دبور من بيت حانون

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، المجاهد شاكر إبراهيم دبور من بيت حانون والذي استشهد أثناء عمله في نفق للمقاومة.

وقالت الكتائب في بيان لها :"إن المجاهد شاكر دبور استشهد اليوم السبت 04 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 29/10/2022م متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسابيع أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

وإليكم نص البيان:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

القسام يزف المجاهد شاكر إبراهيم دبور الذي استشهد متأثراً بجراحٍ أصيب بها أثناء عمله في نفق للمقاومة

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

الشهيد القسامي المجاهد/ شاكر إبراهيم خليل دبور

(29 عاماً) من مسجد "العجمي" في بيت حانون شمال قطاع غزة

والذي استشهد السبت 04 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 29/10/2022م متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسابيع أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

السبت 04 ربيع الثاني 1444هـ

الموافق 29/10/2022م