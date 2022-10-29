سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 29 -10- 2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية خاصةً بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الليرة، ويعد الدولار من العملات الهامة التي يبحث عنها الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، ومؤخراً زادت نسبة نحث المتابعين عن الموضوع بشكل كبير جداً حتى أصبح تريندا شهيراً، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 29 -10- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقالة حتى النهاية.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، صباح السبت 29 -10- 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان مقابل سعر الأمس

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 29-10-2022 ، لدى السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 37.400 و37.500 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقابل 36.300 - 36.400 ألف ليرة لكل دولار واحد، في ختام تداولات أمس ، بحسب منصة "lirarate.org" لرصد سعر الدولار مقابل الليرة في السوق اللبنانية السوداء.

وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) مساء الخميس 30 مليون دولار، بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.





تعميم مصرف لبنان

وأصدر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، تعميماً يوم الأحد الماضي بناء على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، والذي بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (SAYRAFA) ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.