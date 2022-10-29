مواقيت الصلاة في فلسطين التوقيت الشتوي 2022.. مواعيد الاذان بالتوقيت الشتوي 2022، بدأت فلسطين العمل بالتوقيت الشتوي رسميا، وذلك بعد اعلان الحكومة الفلسطينية أن العمل بالتوقيت الشتوي سيبدأ من الساعة الثانية من فجر يوم السبت 29 أكتوبر 2022، إذ إن بعض الأجهزة المحمولة الذكية الحديثة، والحواسيب، تغيرت الساعة تلقائيا فيها، وهناك أجهزة لم تتغير الساعة وبقيت على التوقيت الصيفي، وهو ما يُحدث ارباكاً لدى الناس في أمور عدة، أبرزها مواقيت دوام العمل ودراسة والصلوات، لذلك سنرفق لكم مواقيت الصلاة في فلسطين خلال الأيام المقبلة بالتوقيت الشتوي 2022.

مواقيت الصلاة في غزة والقدس اليوم بالتوقيت الشتوي 2022

ويهتم الفلسطينيون في معرفة مواقيت الأذن والصلاة في المدن الفلسطينية المحتلة، حيث يبحثون من فجر اليوم عن، مواقيت الصلاة في فلسطين التوقيت الشتوي 2022.. مواعيد الاذان بالتوقيت الشتوي 2022، لأن التوقيت تغير عليهم، وأن هناك أجهزة خلوية تغيرت بها الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، وأخرى لم تتغير وعلى صاحبها أن يرجعها 60 دقيقة إلى الوراء يدويا، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مواقيت الصلاة في غزة والقدس اليوم بالتوقيت الشتوي 2022، لتعم الفائدة بين الناس.





الحكومة الفلسطينية تقرر فجر السبت المقبل موعداً لبدء التوقيت الشتوي في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك عبر تأخير عقارب الساعة لـ 60 دقيقة#الجزيرة pic.twitter.com/nFj6Xcf6cM — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 27, 2022

مواعيد الصلاة في المدن الفلسطينية بالتوقيت الشتوي 2022

المسلمون أدوا صلاة الفجر لهذا اليوم بالتوقيت الشتوي ويبحثون عن مواقيت الصلاة، حيث يبحثون الآن عن، مواعيد الصلاة في المدن الفلسطينية بالتوقيت الشتوي 2022، حيث إن الصلاة القادمة ستكون الظُّهْر ان شاء الله حسب توقيت مدينة غزة، سيتم رفع أذان الظُّهْر من خلال الموقع الساعة 11:26 am، إذ إنهم أقاموا صلاة الفجْر 4:31 AM، وصلاة الشروق 5:55 AM، وستكون صلاة الظُّهْر 11:26 AM، وصلاة العَصر 2:32 PM، وصلاة المَغرب 4:56 PM، صلاة العِشاء 6:26 PM، وذلك حسب التوقيت المحلي لقطاع غزة.





تنويه | بدء التوقيت الشتوي في فلسطين الساعة الثانية فجرًا بإرجاع عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء. — بدون رقابة (@bedounraqabah) October 28, 2022

موعد أذان الفجر والعشاء في غزة اليوم بالتوقيت الشتوي 2022

المسلمون في قطاع غزة حريصون على أداء الصلوات لاسيما صلاة الفجر حاضر، وهو ما يدفعهم للبحث عن، موعد أذان الفجر والعشاء في غزة اليوم بالتوقيت الشتوي 2022، لأن التوقيت الشتوي يحدث ارباكا لدى الآلاف من الناس في قطاع غزة، إذ يبدؤون بالتساؤل عن موعد الأذان وإقامة الصلوات، لكي يؤدوها حاضرة، ويرفق لكم فريق العمل التفاصيل الكاملة عن مواقيت الصلوات والإقامة والأذان، وكل ما يهم المسلم بشكل خاص والناس على وجه العموم في هذا الأمر، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، مواقيت الصلاة في فلسطين التوقيت الشتوي 2022.. مواعيد الاذان بالتوقيت الشتوي 2022، كم الساعة الآن في غزة، لأن هذاالتساؤل يدور الآن بين الناس في القطاع,