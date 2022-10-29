وفاة شاب بحادث طرق قرب منشية زبدة بالداخل المحتل

لقي شاب، يبلغ 23 عاماً من العمر، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 75 قرب بلدة منشية زبدة الواقعة في الجزء الشمالي من منطقة مرج ابن عامر، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان ما تسمى "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 23:44، حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 75 قرب منشية زبدة، وأقر طاقم طبي وفاة سائق الأولى متأثرا بجروحه".

وذكرت مصادر طبية أن "حادث الطرق كان مروعا، إذ أن السيارة والدراجة النارية احترقتا نتيجة الحادث، فيما كان سائق الدراجة النارية فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها ما تسمى بـ "سلطة الأمان على الطرق" أن 279 شخصا، بينهم 94 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية 27 أكتوبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصاً في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.