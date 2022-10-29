سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 بالبنوك الرسمية والسوق السوداء

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 بالبنوك الرسمية والسوق السوداء، يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على متابعة و تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا بشكل يومي، و في هذه المقالة التي يخصصها لأسعار العملات في سوريا يرصد الفريق سعر صرف الدولار و اليورو و الدرهم مقابل الليرة السورية بتعاملات صباح اليوم، حيث أنه في المواقع المختصة بعرض وتداول العملات، تم رصد استقراراً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية لليوم، وذلك في البنوك والمصارف الرسمية وفي السواق السوداء غير النظامية التي يلجأ إليها عامة الناس لتصريف عملتهم كونها تكون في صالح المواطن عن المصارف والبنوك الرسمية، لذلك تجد السواق السوداء محط اقبال شديد لصرف وبيع وشراء العملات الأجنبية والمحلية الوطنية في سوريا.

سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة

وسعر صرف الدولار في سوريا كما قلنا لكم في مقالنا الذي هو بعنوان سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة-سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم، حيث أن أسعار الدولار في سوريا من المواضيع الأكثر بحثاً عبر محركات البحث العالمية، من قبل التجار و المستثمرين، و لذلك سنضع لكم في مقالنا سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.

سعر الدولار اليوم في سوريا

و استقر سعر الدولار خلال التداولات المبكرة من صباح اليوم السبت لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 5170 ليرة للشراء، و5200 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه عند إغلاق تداولات أمس.

ولعل سبب استقرار سعر الليرة السورية مقابل الدولار هو إطلاق الرئيس السوري بشار الأسد مساء الخميس، المرحلة الأولى من معمل غاز وسط سوريا لزيادة إنتاج بلاده من غاز البوتان المنزلي بنحو 500 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

سعر صرف الدولار والذهب في سوريا عند إغلاق يوم الخميس 27 تشرين الأولhttps://t.co/6WZ4BjSSey

— الليرة اليوم (@syrianpound2day) October 27, 2022 on:rtl">

سعر اليورو و الإسترليني اليوم في سوريا

و ضمن مقالنا حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لحظة بلحظة، نرصد لكم سعر صرف اليورو في سوريا اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث بلغ نحو 5169 ليرة للشراء، و5204 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات الأجنبية في السوق السورية السوداء.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا صباح اليوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 5986 ليرة للشراء، و6031 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1371 ليرة للشراء، و1382 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا خلال تعاملات صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1405 ليرات للشراء، و1416 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 16699 ليرة للشراء، و16821 ليرة للبيع.