سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 29-10-2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملة الخضراء، و لا سيما أن العملة الوطنية المصري شهدت في الأيام الماضية انخفاضاً تاريخياً، بعد أن كسرت حاجز الـ22 جنيهًا، محققا مستويات تاريخية بعد تطبيق نظام سعر الصرف المرن، حيث دفع هذا القرار الكثير من المصريين و من بينهم المستثمرين و التجار و أصحاب رؤوس الأموال للبحث و التعرف على مستجدات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، و في هذه المقالة نرصد لكم سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

سعر الدولار في مصر اليوم

وبلغت نسبة انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار أكثر من 16% عقب قرار البنك المركزي المصري اعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة 2%.

ويعني سعر الصرف المرن، ترك آليات العرض والطلب هي من تحدد قيمة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والمعروف بـ"التعويم"

سعر الدولار في بنوك مصر اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي قفزاته وأرقامه القياسية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية الحكومية والخاصة.





سعر الدولار اليوم في مصر

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات البنك المركزي الصباحية، إلى نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في باكورة تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع، مقابل 22.65 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع أمس.

وقفز سعر الدولار اليوم إلى 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيهًا للبيع، مقابل 22.65 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

كما زاد أيضًا سعر الدولار اليوم بتعاملات البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيهًا للبيع، مقابل 22.72 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع.