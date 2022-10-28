سعر غرام الذهب النهاردة السبت 29 اكتوبر 2022 في مصر بعد تعويم الجنيه المصري | ارتفاع كارثي

سعر غرام الذهب في مصر اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في مصر من خلال محرك بحث غوغل الشهير، و مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، لا سيما بعد رفع سعر الفائدة بنحو 2% نهاية الأسبوع الماضي بقرار من البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، ارتفاعها القياسي على خلفية قرارات حكومية بتحرير سعر الصرف الجنيه، و في هذه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر كما جاءت في تعاملات صباح اليوم.

وتسبب قرار الحكومة المصرية أمس بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في حدوث قفزة كبيرة في سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي رغم استقراره عالميا.

وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 2% في اجتماع استثنائي، ووصلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 13.25% و 14.25% على الترتيب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر 1195 جنيها للشراء و1205 جنيه للبيع، بعد أن سجل ارتفاعاً ب 15 جنيهاً.

و ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 18 جنيها ليرتفع سعر الشراء إلى 1365.75 جنيه والبيع 1377.25 جنيه

و زاد سعر غرام الذهب عيار 18 زاد 13 جنيها ليسجل سعر الشراء 1024.25 جنيه والبيع 1032.75 جنيه

أما سعر الجنيه الذهب فزاد 40 جنيها ليصعد إلى 10625 جنيها شراء والبيع 9640 جنيه.

وكانت منصة آي صاغة لتجارة الذهب على الإنترنت قد أوقفت نشر الأسعار لمدة 3 ساعات بسبب التذبذب وعدم استقرار الأوضاع في سوق الذهب والتسعير التقريبي، ثم عادت للتشغيل مجددا بسعر 1200 جنيه لجرام الذهب عيار 21.