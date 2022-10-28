بالفيديو عشرات الشبان يخرجون في مسيرة داعمة لمجموعات عريــن الأســود بنابلس

خرج عشرات الشبان في مسيرة حاشدة في نابلس مساء اليوم الجمعة دعماً لمجموعة "عرين الأسود".

و هتف الشبان المشاركين لمجموعات "عرين الأسود"، بينما علت التكبيرات بمدينة نابلس دعماً للمجموعة المقاومة.

يأتي ذلك بعد بيان أصدرته "عرين الأسود" أكدت استمرارها في مقاومة الاحتلال.

و قالت "عرين الأسود" في بيانها: " لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمرة".

و أضاف بيان العرين: "واهمٌ من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات أصلاً عن المجموعة".

و أوضح البيان أن مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا لثلاث أقسام؛ قسم استشهدوا وآخرين أصيبوا وآخرين "لا يعلمهم إلا الله".

و دعت عرين الأسود أهالي نابلس المحاصرة للخروج إلى الطرقات لرؤيتها خالية من المستوطنين.