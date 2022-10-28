بالفيديو الأهلي يُتوج بلقب كأس السوبر 2022 بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل لا شيئ

جدد الأهلي المصري حقبة الذهب وحصد الألقاب بعد التتويح بلقب كأس السوبر 2022 بعد الفوز على الزمالك (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويعتبر هذا اللقب الثاني عشر من كأس السوبر في تاريخ الأهلي المصري.

وسجل الأهلي الفرحة الكبرى لجماهيره الذي صالحهم بلقب جديد بعد خسارة لقبي الدوري الموسمين الماضيين، ودوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي الأول برونو سافيو في الدقيقة (39) بعدما استغل خطأ دفاعي وسددها ببراعة في الشباك.

في الشوط الثاني ضغط الزمالك للتعديل واستخدم كل الأوراق الهجومية من أجل العودة بالنتيجة لكن كريم فؤاد قضى على الزمالك بهدف قاتل في الدقيقة 91.