ديوان الموظفين بغزة يعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف هذه الليلة

أعلن ديوان الموظفين العام في غزة ، مساء اليوم جمعة، بدء العمل بالتوقيت الشتوي وذلك اعتباراً من منتصف ليلة "الجمعة- السبت" وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

و كانت الحكومة الفلسطينية أعلنت خلال اجتماع لها ، بأن موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2022، يكون اعتبارا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29 أكتوبر/تشرين أول 2022 ، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

و أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق، الشهر الماضي، عن موعد التوقيت الشتوي في فلسطين، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها قدمت لمجلس الوزراء، مسبقا مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 وذلك حتى سنة 2026 ميلادي.