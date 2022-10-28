مونديال قطر..كمبيوتر عملاق يتوقع طرفي النهائي والمتوج باللقب

كشفت شركة "BCA Research" الكندية عن توقع كمبيوتر عملاق بشأن طرفي نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 والفائز باللقب.

ومن المقرر أن تستضيف قطر مباريات نهائيات بطولة كأس العالم ما بين يومي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتوقع الكمبيوتر العملاق أن يجمع نهائي النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم ، بين منتخبي الأرجنتين والبرتغال، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على استاد "لوسيل" في قطر.

وتنبأ الكمبيوتر بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره البرتغالي، بركلات الترجيح، في نهائي مونديال قطر.

واستند الحاسوب إلى إحصائيات اللاعبين من لعبة "FIFA" بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات، و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب، لُعبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018.

وأشار البحث إلى أن إنجلترا ستصل للدور نصف النهائي بعد تصدر قائمة المجموعة الثانية، ستهزم السنغال في دور الـ16 والمكسيك في الدور ربع النهائي للبطولة، قبل أن تخسر أمام البرتغال بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، في تكرار لسيناريو كأس العالم 2006 حين ودع منتخب "الأسود الثلاثة" البطولة أمام "برازيليي أوروبا" أيضا.

وتبدأ البرتغال غمار نهائيات كأس العالم من المجموعة الثامنة حيث تتنافس مع غانا، الأوروغواي وكوريا الجنوبية، في حين أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية، المكسيك، وبولندا.