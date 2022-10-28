شاهد ماتش قمة السوبر: تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports مشاهدة مباراة الأهلي و المالك في مباراة السوبر مساء اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، حيث سجل محرك جوجل الشهير في هذه الأوقات عمليات بحث واسعة جدا قبل الساعات الأخيرة من عملية انطلاق المباراة النارية بين الأهلي و الزمالك، و التي بدأ مئات الالاف من الأشخاص في الاستعداد لمشاهداتها ، عمليات بحث حول الوصول إلى خطوات تردد قناة اون تايم سبورت من أجل مشاهدة ماتش الأهلي و الزمالك بث مباشر وفي هذا الاطار قام فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بوضع ونشر هذه المقالة التي تجيب فها عن جمع استفسارات الجمهور حول هذه المباراة النارية .

وبسبب عمليات البحث من المصريين والمتابعين في الدول العربية حول الوصول إلى تردد قناة اون تايم سبورت OnTime Sports مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في مباراة السوبر المصري فقد جهزنا لكم هذه السطور التفاصيل الكاملة ونبدأ أولا من التردد .

تردد قناة اون تايم سبورت مشاهدة مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة السوبر مباشر

في هذه السطور نضع بين ايديكم تردد قناة اون تايم سبورت 1 من أجل مشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك في دولة الامارات:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب افقي.

التردد 11681.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة HD.

معامل الترميز 27500.

و يعتبر تردد قناة أون تايم سبورت التردد الأقوى والذي يبث اهم المباريات على الساحة الرياضية،

وبعد ان تعرفنا على التردد المتوفر على النايل سات فقد وضعنا لكم تردد القناة نفسها لكم 2 وهو على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز التالي: 27500.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تشكيل فريق الأهلي في مباراة السوبر المصري:

السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة السوبر التي تنطلق بعد قليل على استاد هزاع بن زايد بالعين الإماراتية.

وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ياسر إبراهيم ومحمد شريف وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد فخري.

تشكيل فريق الزمالك المصري في مباراة السوبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تشكيل الفارس الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد هزاع بن زايد في كأس السوبر المصري.

ويضم تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي في كأس السوبر المصري كل من:

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح.

خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف “روقا” - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة اليوم أمام الأهلي: كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة وسيد عبد الله “نيمار” ويوسف إبراهيم “اوباما” وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم أمام غريمه التقليدي الأهلي لحصد لقب السوبر المصري لتحقيق الثلاثية في الموسم الماضي، بعد حصد الفارس الأبيض لقبي الدوري وكأس مصر.