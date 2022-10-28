اضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 AD Sports HD  لمشاهدة مباراة السوبر بين الأهلية و الزمالك

اضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 AD Sports HD ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد بث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة في الإمارات، حيث تبث قناة أبو ظبي الرياضية المباراة بشكل مباشر و مجاني، و تحظى قناة أبو ظبي باهتمام كبير من قبل المهتمين بمشاهدة المباريات و الأحداث الرياضية المهمة، و لا سيما أن قناة أبو ظبي الرياضية تقدم العديد من البرامج الرياضية الهامة، و تناقش العديد من القضايا و الأحداث الرياضية، و يبحث الكثير من المتابعين في هذه لأثناء عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 HD الناقلة لمباراة السوبر.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022

و ازدادت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير غوغل عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات و عربسات، حيث أن قناة أبو ظبي الرياضية تبث عدداً كبيراً من المباريات العالمية بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة على مدار 24 ساعة، و في هذه المقالة يوضح لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022، لذلك تابعوا هذه المقالة حتى نهايتها لتتعرفوا على تردد قناة أبو ظبي الجديد 2022.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022، نقدم لكم في هذه السطور تردد قناة أبو ظبي 2022 الرياضية:.

تردد قناة أبو ظبي (1) على نايل سات :

التردد: 11804

الاستقطاب: افقي

معامل الترميز 1: 27500

معدل الخطأ: ¾

تردد قناة أبو ظبي 2022 الرياضية (2) على نايل سات :

التردد: 12226

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة السوبر

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية مباراة السوبر التي تقام بين الأهلي و الزمالك المصريين، و التي تقام يوم غد الجمعة 28 أكتوبر 2022، على استاد "هزاع بن زايد" في الامارات العربية المتحدة، و ذلك في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، و 8 بتوقيت مكة المكرمة، و 9 بتوقيت أبو ظبي.

تردد قناة أبو ظبي لنقل مباراة السوبر

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

عامل التصحيح: 5/6