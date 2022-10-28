تردد قنوات أبل 2023 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة أحدث المسلسلات العربية و التركية

اضبط تردد قناة أبل 2023 يبحث العديد من عشاق الأعمال الفنية و الدرامية عن تردد قناة أبل 2023، حيث تعتبر قناة أبل واحدة من بين القنوات الفضائية التلفزيونية التي تقوم بعرض المسلسلات بشكل كامل خلال أيام متتالية قصيرة، وهي خدمة مُتبعة من قبل الكثير من القنوات التي تقدم تلخيص كامل للمسلسلات المختلفة التي يتم عرضها خلال العام، و في هذه السطور يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تردد قنوات أبل 2023 لتتمكنوا من ضبطها على أجهزة الاستقبال لديكم، و تستمتعوا بأحدث المسلسلات.

تردد قناة أبل 2023

تقوم سلسلة قنوات أبل بعرض المسلسلات في ثلاثة أيام على القمر الصناعي نايل سات، و تندرج قنوات أبل تحت قائمة أهم القنوات الدرامية العربية بالوطن العربي، هذه الميزة تمكن المشاهدين من الاستمتاع بالمسلسل كاملاً من دون الحاجة لانتظاره يوماً بعد يوم.

تردد قناة أبل 2023 على النايل سات

تردد قناة أبل على النايل سات: 12562.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\5.

معدل الترميز رأسي V.

تردد قناة آبل حكايات على نايل سات: 11177 .

معدل الترميز:27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4\5.

معدل الترميز أفقي H.

قناة آبل اليوم

تردد القناه على النايل سات :

اسم القمر: نايل سات.

التردد: 11179.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد آبل حكايات

اسم القناه: آبل حكايات.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناه: 11177.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مجموعة قنوات أبل 2023

أطلقت أبل عدة قنوات فضائية تحت مسميات مختلفة والتي تعمل على عرض وبث مختلف أنواع البرامج والمسلسلات يومياً، كما نجحت القناة في شغل مكانة كبيرة بين مجموعة القنوات الأخرى الموجودة على الساحة والتي تقوم بعرض مسلسلاتها المختلفة بنفس الطريقة المتبعة، ومجموعة قنوات آبل هي:

قناة آبل تركي.

قناة آبل حكايات.

قناة آبل دراما.

قناة آبل اليوم.

قناة آبل كوميدي.

قناة آبل أفلام.

قناة آبل سينما.

مميزات قنوات آبل

تحرص سلسلة القنوات على عرض أشهر المسلسلات التركية والأفلام المميزة التي تلقي اهتماماً كبيراً بين الجمهور العربي.

تعتبر ابل واحدة من أول القنوات الدرامية وأشهرها داخل الوطن العربي، نظراً لاهتمامها الشديد بما يفضله المشاهد العربي، فهي تقوم ببث برامجها على مدار الساعة يومياً.

تُعرض المسلسلات الأشهر بالوطن العربي عبر قنواتها على شكل حلقات متتالية وعلى مدار اليوم.

هي عبارة عن مجموعة كبيرة من القنوات الترفيهية المميزة.

تقوم بعرض الكثير من البرامج المتنوعة والمسلسلات العربية والأجنبية أو التركية كل يوم بمواعيد ثابتة