الشمري وش يرجع - أصول قبيلة الشمري ويكيبيديا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن قبيلة الشمري وش يرجعون، كما يبحث الكثيرون عن أصل عائلة الشمري وش يرجع، حيث تحتوي السعودية على مجموعة كبيرة من العائلات والقبائل المتواجدة في انحاء ومحافظات المملكة العربية السعودية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم الشمري وش يرجع - أصول قبيلة الشمري ويكيبيديا.

الشمري وش يرجع - أصول قبيلة الشمري ويكيبيديا

عائلة الشمري وش يرجعون

ونجد أن هناك العديد من العائلات والقبائل مشهورة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، لان أسمائهم تقترن في أماكن ومواقع معروفة في السعودية، فيما نستغرب عند السماع ببعض اسماء العائلات، وأخرى مشهورة ومنها عائلة الشمري وش يرجعون.

الشمري ما أصل هذه القبيلة

لمن لا يعرف عنها، هي عبارة عن قبيلة "شمر" والتي تنبثق منها عائلة الشمري، حيث تعد من احد أكبر القبائل العربية التي تقيم داخل المملكة العربية السعودية في منطقة حائل.

ويضاف إلى ذلك، فإن قبيلة شمر تنسب إلى شمر بن عبد الله بن جذيمة بن زهير، وهم تجمع قبائل في طيء، كما تعد قبيلة شمر من أشهر القبائل في السعودية وفي بلاد الرافدين والشام والخليج العربي.

أصل قبائل شمر

كما كتب عنهم علماء النسب المشهورين في القرن الـ6 حتى القرن الـ14 الهجري، حيث تتفرع قبائل شمر الي ثلاث عشائر كبيرة وهم :

عشيرة زوبع

عشيرة الاسلم

شيرة عبدة

عشيرة زوبع وتنقسم الي بطنين :

1 بطن ( سنجارة ) ومفرده سنجاري وينقسم الي 5 فخوذ :

الثابت – الزامل – الزميل – الغفلية – زوبع .

فخذ الثابت : وينقسمون الي 4 فروع :

التومان - النجم - العمار - الزرعين

فخذ الزميل : وينقسمون الي 9 فروع :

الثنيان -الرمحان - الشيحة -الذرفان - النمصان - الشلقان - النبهان - الشمروخ - السلمان .

فخذ الزامل : ويتفرعون الي فرعين :

الفداغة - السويد .

فخذ الغفيلة : ويتفرعون الي ثلاثة فروع :

القني - الرمال - المحتار .

فخذ زوبع : ويتفرعون الي 5 فروع :

الحمام - الرموث - النمور - الكدادة - الحرصة

2 بطن ( زايدة ) ومفردها الزايدي وينقسمون الي 3 فخوذ :

الخرصة – العمود – الصبحي

فخذ الخرصة : ويتفرعون الي اربعة فروع :

البريك - الهضبة - الغشم - العليان . ( والخرصة المشهورين باسقاط الطائرة البريطانية بين الكويت والعراق ودفع تعويضها الملك عبدالعزيز وتخلا عنها امير دولة الكويت احمد الجابر

فخذ العمود : ويتفرعون الي ثلاثة فروع :

التجاغفة - الخلف -الغضي .

فخذ الصبحي : ويتفرعون الي اربعة فروع :

الميامين - الخماس - الشواريق- الحريرة.

عشيرة الاسلم ومفردها الاسلمي وتنقسم الي ثلاث بطون :

1- بطن ( منيع ) ومفرده المنيعي وتنقسم الي اربعة فخوذ :

طواله - مسعود - فايد - كامل .

فخذ طوالة : وينقسمون الي 23 فرع :

الداني - الكليب - الزياد - الشاكر - الرشيد - الشبيل - الرفيق - المهران -القيقة - الجحران - العواويم العيادي - اللهيميد - العنيزان - الدرويش -الشبالا - القودة - الخضرة -المغاصاء - الخشيرم النعاجا الجلاجله - الغضيان .

فخذ مسعود : وينقسمون الي 9 فروع :

اللغيصم - القاسم - النافع - الفضاله - المذعر - المنبه - المشرف- الربعان - الجمع .

فخذ فايد : وينقسمون الي 6 فروع :

الوجاعاء - النفشه - آل وزره - الجرطام - المطرف - العمير .

فخذ كامل : وينقسمون الي 8 فروع :

الغشام - الطريف - الضبان - النباطاء - الفزران - آلسليم - المناكدة - آل جمهور .

2 بطن وهب ومفرده الوهبي وينقسم الي 4 فخوذ :

الهمزان - الجحيش - الوهب

فخذ الهمزان : ويتفرعون الي فرعين :

الفنيخ - الجعيلان

فخذ االجحيش : وينقسمون الي 9 فروع :

الطريف- الوريك - الشودح - -منع-لان - الجنفاء - العيادة - الشراطين-الهياهية - المعيبي .

فخذ الوهب : وينقسمون الي ثمانية فروع :

البدر -آل ابي دغيم - آل فريال - الهبيرات -البززه - السكوت - الدحيل - العطاعطة .

3 بطن الصلته ومفرده الصليتي وتنقسم الي 4 فخوذ :

الغرير - المناصير - النفقان - المعاضيد - الهيرار .

فخذ الغرير : وينقسمون الي فرعين :

الجراح - المقبل ، احفاد الصحابي عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه

فخذ المناصير : وينقسمون الي فرعين :

البكير - الملوح

فخذ المعاضيد : وينقسمون الي 3 فروع :

المشيط - آل عرجاء - اللحصة

فخذ الهيرار: وينقسمون الي خمسة فروع :

الدهمي - المفرج - المعيلي - السوادي - الهلال .

فخذ النفجان : وينقسمون الي 3 فروع :

الغانم - الغنينم - العركي .

عشيرة عبدة ومفرده العبدي وتنقسم الي 4 بطون :

1- بطن جعفر ومفردها الجعفري، وينقسمون الي 7 فخوذ :( منهم ال رشيد حكام حائل )

الرزن – السرحان – الخليل – ال علي – العطو – الحمير – القشعم.

2- بطن اليحيا وينقسمون الي 7 فخوذ :

الدغيرات- الجري- المفضل- الفضيل- الجنده- الشميله - السليط

3- بطن الربيعة وينقيم الي 7 فخوذ :

الويبار – المحيسن – المردان - الجدي – الزقاريط.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقال وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حول أصل عائلة الشمري وش يرجعون، وأرفقنا فيه المعلومات الكاملة عن الشمري وش يرجعون، ونأمل أن تكونوا قد استفدتهم من المقال بشكل كافي.