تحديث تردد جميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم الجديدة 2023- 1444، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، جميع الترددات الخاصة بقنوات القرآن الكريم وإذاعات القرآن الكريم، ونقدم لك عزيزي المتابع تردد جميع قنوات واذاعات القرآن الكريم ، حيث بدأت القنوات في تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات، والتي لاحظنا زيادة البحث عنها عبر محركات جوجل في هذه الأونة ، لذلك نقدم لكم تحديث تردد جميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم الجديدة 2023- 1444

تحديث تردد جميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم الجديدة 2023- 1444





تحديث تردد جميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم الجديدة 2023- 1444

تردد قنوات القرآن الكريم 2023

1- قناة السعودية للقرآن الكريم HD 2023

12284-27500-V

SD 12149-27500-H

2- قناة الحياة والناس 2023

تردد 12206-27500-V

3- قناة إثراء HD 2023

تردد مشرق عربي 11054-27500-V

4- قناة طيبة قرآن 2023

تردد 12186-27500-H

تردد HD بإسم Tarteel 12562-27500-H

5- قناة العفاسي 2023

تردد 10727-27500-H

6- قناة مكة 2023

تردد 12399-27500-V

7- قناة Al-Majd3 2023

تردد 12054/27500/V

8- قناة QURAN 2023

تردد 11178-27500-H

9- قناة فضة قرآن2023

تردد 12054-27500-V

10- قناة أهل القرآن 2023

تردد 12399-27500-V

11-قناة رسالة الإسلام 2023

تردد 11333-27500-H

تردد إذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2023

1- إذاعة قطر للقرآن الكريم2023

تردد 10719-22007-V

2- إذاعة الكويت للقرآن الكريم2023

تردد مشرق عربي فقط 11055-27500-V

3- إذاعة الشيخ زايد للقرآن الكريم 2023

تردد 12322-30000-V

4- إذاعة الشارقة للقرآن الكريم 2023

تردد 11012-27500-V

5- إذاعة صوت الإسلام من الدوحة 2023

تردد 10970-27500-V

6- إذاعة فلسطين للقرآن الكريم 2023

تردد 12645-27500-H

7- راديو القرآن الكريم من أبوظبي 2023

تردد 12225-27500-H

8- إذاعة نداء الإسلام 2023

تردد 12149-27500-H

9- إذاعة Holy Quran 2023

تردد 12149-27500-H

10- إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان2023

تردد 12111-27500-H

11-إذاعة القرآن الكريم من القاهرة 2023

تردد 11765-27500-H

12-إذاعة القرآن الكريم من عمان الأردن 2023

تردد 10930-27500-H.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول إذاعة القرآن الكريم وترددات قنوات القرآن الكريم الفضائية، والتي يبحث عنها الكثير من الناس في محركات البحث، ويهتم بها المسلمون حول في الوطن العربي وحول العالم.