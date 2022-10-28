إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أصيب طفل 14 عاما بعيار معدني في الظهر والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال والمستوطنين المتصاعدة بحق شعبنا.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة مباشرة تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة وزجاجات الطلاء فيما رد الجنود باطلاق الرصاص المعدني مما ادى لإصابة طفل بعيار في الظهر والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

ولفت شتيوي ان جنود الاحتلال استخدموا الرصاص الحي بكثافة اثناء محاولتهم اقتحام القرية فيما تصدى لهم الشبان واجبروهم على الهروب بعد محاولتهم نصب كمين في منزل مهجور دون تسجيل اعتقالات او اصابات بالرصاص الحي.

وأشار شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب تلبية لدعوات حركة فتح المتواصلة لتصعيد المقاومة الشعبية تنديدا بجرائم جيش الاحتلال في نابلس وغيرها من محافظات الوطن.