مظاهرات في مختلف المدن الإيرانية تنديدًا بالاعتداء الإرهابي على شيراز

شهدت العديد من المدن الإيرانية، اليوم الجمعة، تظاهرات احتجاجيّة تنديدًا بالهجوم الإرهابي على مرقد أحمد بن موسى (ع) في شيراز.

وعقب أداء صلاة الجمعة، انطلقت حشود غفيرة في مختلف المحافظات، رافعةً العلم الايراني، مؤكدةً رفضها لأي عمل ارهابي.

وأكد المتظاهرون على الوحدة والدفاع عن القيم الإسلامية والثورة مقابل مؤامرات الاعداء، مشددين على أنّ الشعب الايراني لن يسمح بتعريض أمن البلاد للخطر، وأنه يقف الى جانب النظام والثورة الاسلامية.

هذا ومن المقرر أن تشهد مدينة شيراز، غدا السبت، مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي.

يذكر أنّ مدينة شيراز جنوب البلاد، كانت تعرضت لهجوم ارهابي يوم الاربعاء، استهدف زوار مرقد "شاه جراغ"، وقد تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.