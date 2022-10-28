البنك اللبناني يمدد قرار شراء الدولار للبنوك

مدد البنك المركزي اللبناني، اليوم الجمعة، قرارًا يسمح للبنوك بشراء الدولار الأمريكي حتى 30 نوفمبر.

وأعلن المصرف المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مشيرا إلى إمكان رفعها مجددا على الرغم من تحذير رئيسة الهيئة من أن منطقة اليورو تتّجه نحو ركود اقتصادي.

وكرر مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي المؤلف من 25 عضوا خطوة الشهر الماضي إذ تبنى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لتراوح معدلاتها الأساسية ضمن هامش 1,5 و2,25 بالمئة.

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن "معدلات الفائدة سترفع مجددا في المستقبل".

وكانت الخطوة متوقعة بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية"، وتأتي في توقيت تواجه فيه الهيئة المالية ومقرها مدينة فرانكفورت الألمانية، ضغوطا لاحتواء التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9,9 بالمئة في أيلول/سبتمبر، أي ما يتخطى بنحو خمسة أضعاف النسبة المستهدفة والتي حدّدها المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.