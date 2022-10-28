إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون شمال رام الله

أصيب مواطن برضوض، اليوم الجمعة، جراء هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون، في قرية جيبيا شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية:" إن مجموعة من مستوطني "حلميش" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شمال غرب المدينة، هاجمت المواطنين، أثناء تواجدهم في أراضيهم لقطف الزيتون، الى جانب المتضامنين الاجانب، ووفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ما أدى لإصابة مواطن بجروح طفيفة بالقدم، نقل على إثرها لأحد المراكز الطبية".

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين هاجموا مركبات الصحفيين، والمتضامنين، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.