بالصور عائلة البطش تكرم 143 من حفظة القرآن الكريم من أبناء العائلة 

كرمت عائلة البطش شمال قطاع غزة، أمس الخميس، 143 حافظاً للقرآن من أبناء العائلة خلال مهرجان "سباق القران وقدسنا العنوان".

وقال مراسلنا:" أن المهرجان انعقد على شرف 44 شهيداً من العائلة قضوا خلال عدوان 2014 وما بعدها مبينا أنه تم تكريم عدداً اخر من حملة السند المتصل عن الرسول الاكرم من أبناء عائلة البطش".

وأضاف مراسلنا، "وزع مجلس العائلة جوائز مالية على الحفظة من العائلة وجرى السحب بين الحفاظ على قرعة "تادية عمرة لبيت الله" وفازت بها الحافظة افنان البطش".

ويُشار إلى أنه حضر الاحتفال عدد من ممثلي الفصائل والشخصيات الاعتبارية ورئيس دار القران الكريم والسنة وعد من وجهاء المدينة.







