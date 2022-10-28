سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-10-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في مصر وهو من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، ووبعد زادت عمليات البحث عن الموضوع من قبل المتابعين حتى أصبح ترينداً، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28 -10- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار تابع المقال للنهاية.

ارتفاع أسعار الدولار في مصر

كسر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28-10-2022 حاجز الـ22 جنيهًا، محققا مستويات تاريخية بعد تطبيق نظام سعر الصرف المرن.

انخفاض الجنيه واللجو للصرف المرن

وبلغت نسبة انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار أكثر من 16% عقب قرار البنك المركزي المصري اعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة 2%.

ويعني سعر الصرف المرن، ترك آليات العرض والطلب هي من تحدد قيمة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والمعروف بـ"التعويم".

سعر الدولار في مصر اليوم

وواصل سعر الدولار الأمريكي قفزاته وأرقامه القياسية مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في البنك المركزي

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات البنك المركزي الصباحية، إلى نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وصعد سعر الدولار في باكورة تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع، مقابل 22.65 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع أمس.

وقفز سعر الدولار اليوم إلى 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيهًا للبيع، مقابل 22.65 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري

كما زاد أيضًا سعر الدولار اليوم بتعاملات البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيهًا للبيع، مقابل 22.72 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع.

هل يحقق الصرف المرن تعافي الجنيه؟

وكان الجنيه المصري قد هبط بشكل حاد بعد أن قال البنك المركزي في بيانه المفاجئ صباح يوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022:" إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل".

وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.