صحيفة عبرية: وجود "اليمين المتطرف" بالحكومة القادمة له ثــمن أمــنى

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، أن وجود اليمين المتطرف بالحكومة القادمة سيكون له ثمن أمنى.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية":- ليس بالضفة فقط: وجود اليمين المتطرف بالحكومة سيكون له ثمن أمنى كبير".

وأضافت الصحيفة :" من ناحية نتنياهو، انتخابات سادسة تعد انتصاراً له".

ويُشار إلى أنه يقود كتلة اليمين الصهيوني في الانتخابات المقبلة رئيس وزراء كيان الاحتلال الأسبق بينامين نتنياهو.

جدير ذكره أنه من المقرر أن تعقد انتخابات الكنيست الصهيوني في الأول من نوفمبر المقبل حيث لم يتبقى سوى ثلاثة أيام عليها.

وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة مواجهات واشتباكات يومية بين الشبان والمقاومين وقوات الاحتلال بفعل تزايد اعتداءات الاحتلال على المواطنين بمختلف مناطق الضفة المحتلة.