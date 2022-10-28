مصرع 13 شخصاً جنوب الفليبين إثر عاصفة عنيفة

لقي 13 شخصا مصرعهم في انزلاقات تربة وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة ترافقت مع عاصفة استوائية ضربت جنوب الفيليبين اليوم الجمعة، حسبما أكد مسؤول في إدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المدني في حكومة المنطقة نجيب سيناريمبو لوكالة فرانس برس:" إن عشرة من الضحايا هم من بلدة داتو بلاه سينسوات التي اجتاحتها الفيضانات في جزيرة مينداناو".

وانتشلت فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مطاطية، ثلاث جثث أخرى في بلدة داتو أودين سينسوات المجاورة أثناء قيامها بعمليات بحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو، وفق سيناريمبو.

وأضاف سيناريمبو: "نأمل ان تتوقف الحصيلة عند هذا الحد".

وتقوم فرق الإنقاذ، التي تشمل وحدات عسكرية، بتفقد مناطق أخرى بعد الابلاغ عن فيضانات وانزلاقات أتربة فيها.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة مساء الخميس في المنطقة الفقيرة ذات الغالبية المسلمة والتي شهدت عقودا من التمرد الانفصالي المسلح.

وبدوره، قال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في مانيلا :"إن سبب ذلك يعود جزئيا إلى العاصفة الاستوائية نالغي التي ضربت مناطق بعيدة في الشمال الشرقي".

جدير ذكره أن العاصفة متجهة إلى شمال الفيليبين حيث أكد مكتب الدفاع المدني إجلاء قرابة 5000 شخص من مناطق معرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة، قبل وصولها إلى اليابسة يوم السبت أو الأحد.