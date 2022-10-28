هل استعاد كريستيانو رونالدو ثقة تين هاج؟

أشاد إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، بنجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، في شباك شيريف المولدوفي في الدوري الأوروبي.

وكان سجل رونالدو هدفا في فوز مانشستر يونايتد على شيريف، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وتعد هذه المباراة الأولى التي يظهر فيها رونالدو بعد انتهاء عقوبته بالاستبعاد من مباراة تشيلسي الماضية في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر أزمته مع تين هاج، مدرب "الشياطين الحمر".

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "BT Sports" البريطانية: "من الرائع أن يسجل كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، نحن سعداء بذلك".

وأضاف: "لقد قام بصنع الفرص و الفريق صنع له كذلك، نحن نعلم أن لديه قدرة على إنهاء الهجمات بالشكل المثالي".

وأكد تين هاج أن رونالدو سيسجل المزيد من الأهداف خلال الفترة المُقبلة، معربا عن ثقته الشديدة في ذلك الأمر.

ومن جانبه، نشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب رسالة قال خلالها: "جهد جماعي كبير، وانتصار جيد، نحن نقف معا، هيا بنا".

وانتهت أزمة رونالدو بمشاركته في مباراة الخميس، حيث بدأت عندما رفض اللاعب المشاركة في الدقائق الـ3 الأخيرة من مواجهة توتنهام بالجولة الـ12، قبل أن يغادر ملعب المباراة التي انتهت بفوز "الشياطين الأحمر 2-0.

وعوقب رونالدو بعدة قرارات، متمثلة في الاستبعاد من قمة تشيلسي والتحويل إلى فريق الشباب تحت 21 عاما، وغرامة مالية تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن رونالدو (37 عاما)، رفع رصيده إلى 3 أهداف بجانب تمريرة حاسمة في 13 مباراة بكافة المسابقات مع يونايتد هذا الموسم.