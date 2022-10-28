الحكومة العراقية الجديدة تنال ثقة البرلمان

حصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني، على ثقة البرلمان، مساء الخميس، بحصولها على أغلبية مطلقة في البرلمان.

و أفاد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجديد، أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني نالت ثقة مجلس النواب"، بعد التصويت على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيرًا برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة بغداد.

ويُعد ذلك بمثابة محطة حاسمة في مسار الخروج من أزمة سياسية عاناها العراق على مدى أكثر من عام أي منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأفاد بيان مكتب رئيس الحكومة أن الحكومة حازت على الغالبية المطلقة أي النصف زائدا واحدا من 329 نائبًا، خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائبًا بحسب دائرة إعلام البرلمان.

وتتألف الحكومة الجديدة من 12 محسوبا على "الإطار التنسيقي"، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد.

كما تشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.

وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمةٍ أمام البرلمان "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا".

وتعهّد مكافحة الفساد الذي كان "السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات".

جدير ذكره أنه يخلف السوداني البالغ 52 عامًا، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار/ مايو