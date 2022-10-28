"الجهاد الإسلامي" تدين الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة شيراز الإيرانية 

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الجمعة 28-10-2022، بأشد العبارات، الاعتداء الوحشي الارهابي الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز الإيرانية، وراح ضحيته عدد من الأبرياء.
وقالت الحركة في بيان لها:" إن استهداف الآمنين والعزل من نساء وشيوخ وأطفال عمل نذل وجبان ولا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة".
وإليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين
ندين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز الايرانية
تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، بأشد العبارات ، الاعتداء الوحشي الارهابي الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز الإيرانية، وراح ضحيته عدد من الأبرياء .
إن استهداف الآمنين والعزل من نساء وشيوخ وأطفال عمل نذل وجبان ولا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة.
إننا نتقدم بخالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا ولعائلات الضحايا الأبرياء ، سائلين الله تعالى لهم جميعا الرحمة الواسعة.
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الجمعة 3 ربيع الآخر 1444هـ، 28 أكتوبر 2022م