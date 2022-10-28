"الجهاد الإسلامي" تدين الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة شيراز الإيرانية 

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الجمعة 28-10-2022، بأشد العبارات، الاعتداء الوحشي الارهابي الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز الإيرانية، وراح ضحيته عدد من الأبرياء.

وقالت الحركة في بيان لها:" إن استهداف الآمنين والعزل من نساء وشيوخ وأطفال عمل نذل وجبان ولا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

ندين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز الايرانية

تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، بأشد العبارات ، الاعتداء الوحشي الارهابي الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز الإيرانية، وراح ضحيته عدد من الأبرياء .

إن استهداف الآمنين والعزل من نساء وشيوخ وأطفال عمل نذل وجبان ولا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة.

إننا نتقدم بخالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا ولعائلات الضحايا الأبرياء ، سائلين الله تعالى لهم جميعا الرحمة الواسعة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 3 ربيع الآخر 1444هـ، 28 أكتوبر 2022م